Междуреченск, Кемеровская область, 6 июля 2022, 06:36 — REGNUM В кузбасской шахте «Распадская-Коксовая» найдено тело одного из двух горняков, которые не вышли на связь после обрушения породы. Об этом сообщил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.
«Тело одного горняка из двух, которые не вышли на связь после обрушения породы на «Распадской-Коксовой», найдено спасателями и поднято на поверхность. Соболезнования родным и близким. Сил пережить огромное горе. Весь Междуреченск с вами», — написал он в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне днём, 5 июля, на кузбасской шахте произошло обрушение. На поверхность были выведены 188 работников из 190.
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