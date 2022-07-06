Междуреченск, Кемеровская область, 6 июля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В кузбасской шахте «Распадская-Коксовая» найдено тело одного из двух горняков, которые не вышли на связь после обрушения породы. Об этом сообщил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

В шахте

«Тело одного горняка из двух, которые не вышли на связь после обрушения породы на «Распадской-Коксовой», найдено спасателями и поднято на поверхность. Соболезнования родным и близким. Сил пережить огромное горе. Весь Междуреченск с вами», — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне днём, 5 июля, на кузбасской шахте произошло обрушение. На поверхность были выведены 188 работников из 190.

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