Якутск, , 06:40 — REGNUM Самолёт-зондировщик Як-42Д, принадлежащий центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, прибыл в Якутию и будет вызывать искусственные осадки. 6 июля воздушное судно работает в Таттинском и Чурапчинском районах республики, сообщил телеграм-канал первого заместителя правительства республики Дмитрия Садовникова.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В районе Якутии зафиксировали чрезвычайно высокую пожарную опасность

Второй базирующийся в Якутии зондировщик — Ан-26 Авиалесоохраны — будет вызывать дожди в Алданском, Нерюнгринском и Горном районах, а также в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чурапчинском районе Якутии установился пятый класс пожарной опасности, который является чрезвычайно высоким. В Амгинском и Нюрбинском районах, а также в городском округе Якутск сохраняется четвёртый класс угрозы возникновения природных возгораний.