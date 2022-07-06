Вашингтон, 6 июля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Информацию о возможном наличии российского гражданства у одной из погибших женщин при стрельбе на параде в честь Дня независимости в Чикаго проверяет посольство России в США. Об этом 5 июля сообщили журналистам РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.

Washington.mid.ru Здание посольства России в США

В результате стрельбы 4 июля на параде в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго, погибли семь человек. Среди жертв есть женщина по имени Ирина Маккарти, которая погибла вместе со своим супругом Кевином Маккарти. В посольстве России проводят проверку в связи с поступившими сообщениями о вероятном наличии гражданства России у погибшей женщины.

Уточняется, что от американских правоохранителей никаких сведений о погибших, либо пострадавших в Хайленд-Парке российских гражданах не поступало. Российский дипломат отметил, что в посольстве РФ данный вопрос держат «на контроле».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что арестованному за стрельбу по людям в Чикаго грозит пожизненное тюремное заключение.