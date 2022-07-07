Партизанский район, Приморский край, , 08:22 — REGNUM В Приморье по нацпроекту «Жилье и городская среда» во всех муниципалитетах ведутся работы по благоустройству парков, скверов, аллей — всего задействованы более 500 общественных и придомовых пространств. В селе Углекаменск Партизанского городского округа благоустраивают сквер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Сквер в Углекаменске Администрация Партизанска Приморского края

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Сквер стал победителем онлайн-голосования в 2021 году.

Сквер в Углекаменске имеет большое значение для местных жителей — здесь установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам, проходят торжественные мероприятия.

В ходе реконструкции уложат брусчатку на тротуарах, установят садово-парковые диваны, урны и вазоны, сделают освещение.

«Основная задача нацпроекта «Жилье и городская среда» — преобразить, реконструировать территории, сделать их комфортнее. Немаловажно, что в выборе объектов для благоустройства участвуют сами жители, а власти учитывают их мнение. Взрослые получают в итоге обновленные места отдыха, дети — площадки для спорта и развлечений. Активисты ОНФ на местах следят, чтобы работы проводились в срок и качественно», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле за 2022 год намерены отремонтировать 65 дворов. Уже заасфальтированы дворовые территории и установлены новые детские площадки в самых густонаселённых районах города — Индустриальном и Ленинском по 20 адресам.