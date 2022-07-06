Канберра, , 06:26 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе столкнулся с жесткой критикой из-за поездки на Украину во время серьезных наводнений в Сиднее. Об этом заявил теневой казначей страны Ангус Тейлор.

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По его словам, Альбанезе больше заботится об имидже страны на международной арене, нежели чем о собственном народе. При этом глава австралийского правительства в ходе предвыборной кампании обещал уделять больше внимания внутренним проблемам. Однако, по словам Тейлора, Альбанезе узнал о стихийных бедствиях в Австралии лишь спустя 48 часов после поездки на Украину.

Сам премьер-министр Австралии признал, что мог бы и отказаться от визита в Киев. Также его аппарат подтвердил, что Альбанезе был не связи во время поездки на Украину, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.