Якутск, , 06:20 — REGNUM В посёлке Черский в Якутии собаки покусали шестилетнюю девочку. На ребёнка они напали стаей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Собака State Farm

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Дошкольница играла недалеко от дома, когда на неё набросились собаки. Девочке оказывают медицинскую помощь.

Прокуратура намерена оценить качество мероприятий по отлову животных в Нижнеколымском районе республики, где произошло нападение на ребёнка. Надзорное ведомство намерено принять все необходимые меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленске местная администрация заплатила за то, что бездомные собаки покусали ребёнка. С мэрии взыскали 50 тыс. рублей морального вреда.