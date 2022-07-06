Москва, 6 июля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В среду, 6 июля, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +28… +30 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

В ночь на 7 июля в Москве переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +19… +21 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +26… +31 °C днём. Ночью — +16… +21 °C.

В четверг, 7 июля, днём в столице ожидается +27… +29 °C, по области +26… +31 °C, переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ливня, прошедшего во вторник, 5 июля.