Пекин, , 06:08 — REGNUM За последние 10 лет в Китае был достигнут значительный прогресс в охвате средним школьным образованием, сообщило во вторник Министерство образования КНР, передает 5 июля агентство Синьхуа.

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

К 2021 году в Китае насчитывалось 14 600 обычных средних школ с 26,05 млн учащихся, что на 7,97% и 5,59% больше, чем в 2012 году, соответственно.

Валовой показатель зачисления в средние школы достиг более 90% в 2020 году, достигнув цели, поставленной в национальном плане, сообщило министерство, добавив, что в 2021 году этот показатель увеличился до 91,4%.