Пекин, 6 июля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Чётко заданный ориентир в развитии утрачен США, и страна вступает в период национальной деградации. Такое мнение было опубликовано 6 июля редакционной коллегией китайской газеты Global Times в статье, посвящённой росту нестабильности в американском обществе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В публикации отмечается, что для США только начался период деградации, но страна уже утратила чувство ориентира. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужны системные реформы в таких сферах, как политическая, культурная, социальная и экономическая.

При этом, по мнению авторов статьи, в США отсутствует та политическая фигура, которая способна руководить страной, двигаясь в нужном направлении. В публикации отмечается, что администрация действующего президента США Джозефа Байдена только ускорила рецессию.

«Американская элита предпочитает урегулировать внутренние кризисные ситуации путем провоцирования всё более крупных потрясений в мире. США стали самой крупной угрозой всеобщей безопасности», — заявляют авторы статьи.

При этом в публикации сказано, что в случае переизбрания на пост главы США предыдущего президента Дональда Трампа, у которого есть шансы на победу, разногласия в США только усугубятся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай решительно выступил против безответственных замечаний, сделанных чиновником НАСА в отношении космической программы Китая.