Лондон, 6 июля 2022, 06:08 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил на пост министра здравоохранения королевства Стива Барклая, который ранее руководил аппаратом главы британского правительства. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.
Предыдущим руководителем минздрава был Саджид Джавид, который покинул пост вместе с министром финансов Британии Риши Сунаком в знак протеста из-за скандала с заместителем главного управляющего делами правительства страны Кристофером Пинчером.
1 июля 52-летний Пинчер устроил пьяный дебош в лондонском клубе «Карлтон». После инцидента он подал в отставку.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Борис Джонсон назначил главой минфина Великобритании бывшего министра образования Надима Захави.
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