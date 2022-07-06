Лондон, , 06:08 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил на пост министра здравоохранения королевства Стива Барклая, который ранее руководил аппаратом главы британского правительства. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Предыдущим руководителем минздрава был Саджид Джавид, который покинул пост вместе с министром финансов Британии Риши Сунаком в знак протеста из-за скандала с заместителем главного управляющего делами правительства страны Кристофером Пинчером.

1 июля 52-летний Пинчер устроил пьяный дебош в лондонском клубе «Карлтон». После инцидента он подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Борис Джонсон назначил главой минфина Великобритании бывшего министра образования Надима Захави.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин Великобритании возглавил бывший министр образования