Пекин, 6 июля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Ожидается, что экономика Китая постепенно преодолеет негативные последствия эпидемии во второй половине этого года, при этом экономические показатели демонстрируют улучшение на фоне целого ряда мер поддержки, говорится в отчете Банка Китая, передает 5 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечая, что риски, включая рост глобальной инфляции, геополитическую напряженность и нестабильность на международных финансовых рынках, могут продолжать оказывать давление на экономические перспективы, в отчете говорится, что внутренний спрос будет играть ключевую роль в стабилизации экономического роста страны во второй половине года. Экономические основы Китая и потенциал долгосрочного роста остаются неизменными.

Несмотря на проблемы, занятость в стране остается стабильной, а рост цен удерживается в умеренных пределах, что оставляет властям больше возможностей для маневра в макроэкономической политике, говорится в докладе. Забегая вперед, в докладе предлагается усилить налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, чтобы помочь предприятиям преодолеть трудности, расширить эффективные инвестиции и стабилизировать рост.

В докладе говорится, что необходимо приложить больше усилий для стимулирования потребления, содействия устойчивому развитию сектора недвижимости и повышения долгосрочной конкурентоспособности за счет технологической модернизации и инноваций.