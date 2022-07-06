Пекин, , 06:04 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному 5 июля Исследовательским институтом Банка Китая, ожидается, что прибыль коммерческих банков Китая вырастет на 8% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года, сообщает агентство Синьхуа.

Народный банк Китая Max12Max

С апреля по июнь банки увеличили поддержку реального сектора экономики и открыли больше возможностей для бизнеса, говорится в отчете. Непроцентные доходы станут движущей силой прибыли коммерческих банков в третьем квартале, и кредиторы будут развивать посреднический бизнес, включая инвестиционный банкинг и управление капиталом, говорится в отчете.

Банки также будут использовать финансовые технологии для снижения затрат и повышения прибыльности.

С июля по сентябрь коэффициент неработающих кредитов коммерческих банков, вероятно, продолжит снижаться, в то время как их непогашенные неработающие кредиты могут умеренно вырасти, говорится в отчете, в то же время призывая к постоянному вниманию к рискам в ключевых отраслях и малых и средних банках.