Урумчи, Китай, , 06:03 — REGNUM По данным железнодорожных властей, количество грузовых поездов Китай-Европа, отправляющихся и прибывающих в Китай через порт Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, в этом году превысило 3000, а объем грузов превысил 2,5 млн тонн, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

После вспышки COVID-19 грузовые поезда Китай-Европа пользуются все большим спросом у китайских и иностранных компаний из-за их преимуществ, таких как большая пропускная способность, доступ ко многим странам и регионам и стабильность в эксплуатации.

Основными перевозимыми экспортными товарами были автозапчасти, электронное оборудование, компьютеры и аксессуары, а также предметы первой необходимости. По данным властей, импортируемые товары включают химическое сырье, механические принадлежности и промышленное оборудование. В настоящее время через порт Алашанькоу проходят 28 маршрутов грузовых поездов Китай-Европа, перевозящих более 200 видов грузов.