Сеул, , 06:03 — REGNUM Южнокорейская верфь Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) могла прекратить строительство СПГ-танкеров для российских компаний, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленные источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, KSOE могла изменить контракты с российскими компаниями на другие, более выгодные. При этом ранее компания уже заключила три контракта вместо неких старых.

«KSOE отменила первоначальные контракты в соответствии с соглашением с либерийским грузоперевозчиком и подписала новые сделки из-за перебоев в поставках ключевых деталей», — рассказали агентству в компании.

Отмечается, что KSOE отказалась называть заказчиков, чьи контракты отказалась выполнять. Тем не менее ряд источников агентства утверждают, что речь идет именно о российских компаниях.