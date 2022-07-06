Пекин, 6 июля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Китай рассматривает возможность выпуска свинины из своих центральных резервов и направляет выпуск свинины в местные резервы, чтобы предотвратить резкое повышение цен на свиней, сообщил 5 июля главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

(сс) Peggy_Marco Свинья

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, страна принимает меры, чтобы смягчить сокращение предложения свинины на рынке, вызванное нежеланием некоторых производителей свиней продавать свиней, готовых к продаже на рынке.

В последние недели цены на свинину, основное мясо в Китае, растут. С 20 по 24 июня средняя цена на свинину, отслеживаемая Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, выросла на 5,4% за неделю и выросла на 31,6% по сравнению с прошлым годом.

В более раннем заявлении комиссия заявила, что провела встречу с промышленными ассоциациями, свиноводческими компаниями и скотобойнями, чтобы обеспечить предложение на рынке и стабилизировать цены. Это также поможет местным властям своевременно высвобождать запасы свинины для создания синергии в регулировании.