Якутск, , 06:05 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который насмерть задавил подростка-велосипедиста, пересекавшего дорогу на зелёный сигнал светофора. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

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Дело возбуждено по статье 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Водитель не убедился в безопасности манёвра, прежде чем поворачивать направо. Ребёнок скончался на месте. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Следственные органы также намерен выяснить, кто допустил к управлению грузовиком нетрезвого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днём 5 июля. Грузовик не предоставил ребёнку-велосипедисту преимущественное право проезда. Авария случилась на регулируемом перекрёстке.