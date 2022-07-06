Пекин, , 05:59 — REGNUM Китай усилит свой надзор за спотовыми и фьючерсными рынками свиней в стране в попытке сдержать рост цен на свинину, заявил 5 июля главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Свинья

Будут предприняты совместные усилия для оперативного выявления аномальных транзакций и усиления проникающего надзора, говорится в заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам после встречи с Даляньской товарной биржей, где торгуются фьючерсы на свиней.

Обе стороны будут работать вместе, чтобы пресечь незаконную деятельность, такую как фабрикация и распространение информации о повышении цен, накопительство с целью получения прибыли, завышение цен и злонамеренные спекуляции, говорится в заявлении.

В последние недели цены на свинину, основное мясо в Китае, растут. С 20 по 24 июня средняя цена на свинину, отслеживаемая Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов, выросла на 5,4% в неделю за неделю, увеличившись на 31,6% по сравнению с прошлым годом.

Китай активизирует усилия по обеспечению поставок свинины на рынок и стабилизации цен. Крупнейший в мире производитель и потребитель свинины рассматривает возможность выпуска свинины из своих центральных резервов и направляет выпуск свинины из местных резервов.