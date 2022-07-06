Вашингтон, 6 июля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Госдепартамент США призвал всех участников событий в Каракалпакии (Узбекистан) воздержаться от насилия, а местные власти — защитить права граждан и расследовать случаи насилия. Об этом говорится в распространённом 5 июля заявлении главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

U. S. Department of State Нед Прайс

Нед Прайс «США выражают обеспокоенность недавними событиями в Каракалпакии и призывают все стороны добиваться урегулирования напряжённости мирным путём и воздерживаться от насилия. Мы выражаем соболезнования семьям погибших. Мы также соболезнуем пострадавшим».

Представитель Госдепа также заявил о поддержке Узбекистана на пути «проведения демократических реформ» и призвал власти республики защитить все соответствующие международным обязательствам и обещаниям «основные права», в том числе «на мирные собрания и на выражение мнения».

Нед Прайс «Мы призываем власти провести исчерпывающее, заслуживающее доверия и прозрачное расследование в связи с насилием, что соответствует международным нормам».

В столице входящей в Узбекистан Каракалпакии 1 и 2 июля прошли массовые беспорядки, в ходе которых толпа пыталась захватить органы власти республики. По данным МВД, это было вызвано недопониманием по вопросам конституционных реформ, проводимых в Узбекистане. В ходе беспорядков было задержано более 500 человек, ранения получили более 240 человек, сообщается о погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрея Грозина, Запад много лет активно формировал в Туркестане прозападно ориентированные слои местного общества.