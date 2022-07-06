Благовещенск, 6 июля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В центре столицы Приамурья более 4 тыс. человек вторые сутки остаются без электричества. Причины столь длительного отключения электроснабжения намерена установить прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Читайте также: Центр Благовещенска остался без электричества

Обесточены с полудня 5 июля 24 многоэтажных дома, жилые здания в частном секторе и несколько социальных объектов. В том числе под отключения попали Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Амурская государственная медицинская академия. Кроме того, в центре Благовещенска из-за проблем с электроснабжением не работают светофоры.

Прокуратура намерена добиться перерасчёта жителям платы за коммунальные услуги. Надзорное ведомство напоминает, что максимальная продолжительность отключения электричества — сутки, желательная — не более двух часов. Проводится проверка. Амурчанам напоминают, что в такой ситуации они имеют право на возмещение моральных и материальных убытков.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее крупное аварийное отключение в центре Благовещенска произошло в январе 2022 года.