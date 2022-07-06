Тюмень, 6 июля, 2022, 05:48 — ИА Регнум. В Тюменской области за достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров будут выплачивать вознаграждение в 40-50 тыс. рублей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

«Бесконтрольный отжиг, непотушенный костёр и даже брошенный окурок приводят к серьезным последствиям. Уничтожаются тысячи гектаров полей. Ландшафтные возгорания могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Самое страшное — огонь может перекинуться на жилые постройки и привести к трагедии», — пояснил решение правительства региона Александр Моор.

Как отметил губернатор Тюменской области, у каждого ландшафтного пожара есть виновник. Чтобы его установить, нужна помощь тюменцев. За информацию о поджигателях предусмотрено 40 тысяч рублей. А тем, кто поможет задержать виновников — 50 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области госохотдепартамент требует с жителя Тобольска за брошенные в траву окурки полтора миллиона рублей.