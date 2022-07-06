Владивосток, 6 июля, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Жители Приморья получили более 2 млрд рублей по программе «Доступная ипотека» для покупки квартиры на льготных условиях как на первичном, так и на вторичном рынках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Fishki.net Ипотека

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Принять участие в программе могут 17 категорий граждан, в которых с 1 января 2018 года родился первый ребенок.

На сегодняшний день минимальная процентная ставка составляет 6,2%. С 2018 года уже выдано 733 льготных кредита на сумму более 2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, все банки России теперь обязаны при предоставлении ипотеки учитывать полную стоимость кредита (ПСК) — она не может превышать среднерыночную более чем на треть.