Петропавловск-Камчатский, 6 июля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. На Камчатке 6 июля возобновили поиски туриста, который пропал на вулкане Ключевском в сентябре 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

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27 сентября 2021 года двое туристов отправились к вершине вулкана. На высоте 4 тыс. метров резко ухудшилась погода — усилился ветер, началась метель. Некоторое время мужчины пережидали непогоду в вырытом в снегу убежище. Затем они решили выдвинуться к домику на высоте 2550 метров, но по разным путям. Один из туристов добрался до цели через два дня, но своего приятеля так и не дождался. Он обратился за помощью в краевое управление МЧС.

1 октября спасатели нашли туриста в домике. Его товарища не могут найти до сих пор.

6 июля сотрудники краевого и Усть-Камчатского поисково-спасательных отрядов КГКУ «ЦОД» совместно с волонтёрами разбили базовый лагерь у подножья вулкана. Планируется обследовать территорию до отметки 1,5 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае с 11 июня ведутся поиски пропавшего на реке Вишера туриста.