Исламабад, , 05:43 — REGNUM Не менее 25 человек погибли в результате сильных ливней в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает пресс-служба регионального управления по чрезвычайным ситуациям.

Пакистан Abdullah_Shakoor

Сообщается, что из-за проливных дождей в ряде районов Белуджистана произошли сходы оползней. В частности, в городе Кветта из-за ливней погибли восемь человек, включая детей. Также в ведомстве указали, что от непогоды пострадали более 200 домов и около 2 тыс. животных.

Кроме того, более 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Сейчас они содержатся в больницах. Ряд местных СМИ отмечает, что еще несколько человек, включая пятерых шахтеров, пастуха и двоих детей, унесло потоками. Пока хи судьба неизвестна.