Запорожье, Украина, , 05:39 — REGNUM Военнообязанные жители контролируемой Киевом части Запорожской области могут выехать на освобождённые от украинских боевиков территории, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделал 5 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Мобилизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснил Рогов, военнообязанные граждане, находящиеся на временно подконтрольной киевскому режиму территории, могут выехать из своих городов только по спецразрешению военкомата. Рогов попросил своих земляков быть осторожнее, не получать повестки из военкомата и по возможности уезжать на освобождённую Россией территорию.

Представитель администрации Запорожья отметил, что украинские власти продвигают политику закрепощения населения страны, а начали её реализацию в Запорожской области. При этом жители Запорожья, по словам Рогова, не хотят убивать и умирать за интересы президента Украины Владимира Зеленского и его приспешников.

«Именно мои земляки массово переходят на мирную сторону, принося с собой дорогостоящее западное оружие», — указал Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине повестки военнообязанным стали вручать на улице во время прогулки с детьми, в магазинах и в храмах. В связи с этим депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил, что подобная практика должна пресекаться.

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