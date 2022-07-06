Благовещенск, , 05:34 — REGNUM Из резервного фонда Амурской области выделены около 7,2 млн рублей на доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в населённые пункты Зейского района. Транспортное сообщение с ними прервано из-за сложной паводковой ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе правительства региона.

Паводок ГУ МЧС России по Иркутской области

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Проблемы с доставкой продовольствия возникли также в Кировском районе. Всего отрезанными остаются шесть населённых пунктов — Золотая гора, Ивановское, Кировский, Береговой, Златоустовск и Ольгинск.

«В результате ледохода был разрушен мост через реку Селемджа на дороге Экимчан — Златоустовск. В Зейском районе транспортное сообщение затруднено с начала июня в результате таяния обильного снега и ливневых дождей», — напомнили в правительстве Приамурья.

В Зейском районе продукты питания в отрезанные населённые пункты привозят на баржах. Люди могут покинуть поселение только на самолёте, который летает четыре раза в неделю.

«Вопросы доставки продуктов и предметов первой необходимости в шесть населенных пунктов, «отрезанных» в результате ЧС, не является для нас чем-то новыми. Алгоритм такой работы у нас отработан. Важно, чтобы о нем знали люди, проживающие в таких территориях», — подчеркнул глава региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, сёла Золотая Гора и Ивановка были отрезаны от транспортного сообщения в июне.