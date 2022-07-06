Шесть поселений Приамурья остаются отрезанными от мира из-за паводка
Благовещенск, 6 июля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Из резервного фонда Амурской области выделены около 7,2 млн рублей на доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в населённые пункты Зейского района. Транспортное сообщение с ними прервано из-за сложной паводковой ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе правительства региона.
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Проблемы с доставкой продовольствия возникли также в Кировском районе. Всего отрезанными остаются шесть населённых пунктов — Золотая гора, Ивановское, Кировский, Береговой, Златоустовск и Ольгинск.
«В результате ледохода был разрушен мост через реку Селемджа на дороге Экимчан — Златоустовск. В Зейском районе транспортное сообщение затруднено с начала июня в результате таяния обильного снега и ливневых дождей», — напомнили в правительстве Приамурья.
В Зейском районе продукты питания в отрезанные населённые пункты привозят на баржах. Люди могут покинуть поселение только на самолёте, который летает четыре раза в неделю.
Как сообщало ИА REGNUM, сёла Золотая Гора и Ивановка были отрезаны от транспортного сообщения в июне.