Петропавловск-Камчатский, , 05:25 — REGNUM Лососевая путина-2022 на Дальнем Востоке в 2,2 раза превышает показатели прошлого нерестового года — 2020. А на Камчатке этот показатель ещё выше, сообщили в телеграм-канале Росрыболовства.

Лосось

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В целом в федеральном округе выловили уже 17,4 тыс. тонн рыб лососевых пород, что на 9,5 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Еженедельный улов превысил 5,6 тыс. тонн.

Лучше всего рыбалка идёт традиционно на Камчатке, где выловили уже 15,3 тыс. тонн, что на 10,7 тыс. тонн или в 3,3 раза больше предыдущего нерестового года.

На Чукотке добыли уже 141 тонну лососей, в сравнении с 2020 годом улов увеличился на 110,2 тонны. На Сахалине выловили 846,4 тонны (135,2 тонны).

В Хабаровском крае рыбаки добыли 527 тонн красной рыбы, в Приморье — 517,84 тонны, на Колыме — 89 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росрыболовства, основные виды рыбной продукции в оптовом звене Дальнего Востока продолжают дешеветь.