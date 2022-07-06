Осло, , 05:18 — REGNUM Норвежское министерство иностранных дел считает «бессрочно действующим» договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, заявила телеканалу NRK пресс-секретарь ведомства Ане Хаавардсдаттер.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее словам, это якобы является «обычной практикой».

«Обычной практикой является то, что подобные соглашения об установлении границ действуют бессрочно», — сказала Хаавардсдаттер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Такой шаг был сделан на фоне решения норвежской стороны ограничить поставки грузов для российских граждан, которые проживают на Шпицбергене.

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