Синин, Китай, , 05:15 — REGNUM Провинция Цинхай на северо-западе Китая повысила стандарт компенсации за гибель людей, вызванную наземными дикими животными, до 600 000 юаней (около $89 700), что почти в три раза выше предыдущего стандарта, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Больше золота Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Согласно пресс-конференции, проведенной провинциальным бюро лесного хозяйства и пастбищ, провинция также установила максимальный лимит компенсации в размере 300 000 юаней на домохозяйство за ущерб, причиненный производственным и жилым помещениям наземными дикими животными. Стандарт был запущен 15 мая в рамках пилотного плана компенсации за гибель людей и имущества, причиненные наземной дикой природой в Цинхае, с экспериментальным периодом в три года, сообщило бюро.

Расположенная на Тибетском нагорье провинция может похвастаться богатым биологическим разнообразием. В последние годы, в связи с реализацией различных экологических строительных и восстановительных проектов, популяция диких животных демонстрирует тенденцию к неуклонному росту, и число травм, причиняемых дикими животными, также растет.