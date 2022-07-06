Оттава, 6 июля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В Канаде будет утилизировано 13,6 млн доз вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca, использовать которую для вакцинации населения из-за побочных эффектов отказался минздрав страны. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве 5 июля сообщает телеканал CBC.

(сс) Julieth Méndez. Presidencia de la República de Costa Rica Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

Предполагалось, что препарат, невостребованное количество которого в стране превышало 22 млн доз, будет передан в развивающиеся страны. Однако Канаде в качестве гуманитарной помощи удалось «пристроить» лишь около 9 млн доз.

Также минздрав из-за окончания срока годности уничтожил 1,2 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде одобрены к применению вакцины производства компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. При этом массовая вакцинация жителей Канады проводится в основном только препаратами Pfizer и Moderna. От применения вакцины AstraZeneca власти вскоре отказались в связи с массовыми побочными эффектами.