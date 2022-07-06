Урумчи, Китай, , 05:12 — REGNUM Исследовательский документ, опубликованный Синьцзянским университетом 4 июля, раскрыл множество фактов о занятости в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, развенчивая ложь о «принудительном труде», сообщает агентство Синьхуа.

Житель Синьцзяна Ceyhun Kavakci

Исследовательская группа «Заявления о фактах достойного труда для различных этнических групп в Синьцзяне» провела три месяца, посетив 14 уездов и городов по всему Синьцзяну, и опросила более 100 работников ханьской, уйгурской, казахской, хуэйской, сибоской, дунсянской, даурской, русской и других этнических групп.

«Я своими глазами видела яркую картину людей всех этнических групп в Синьцзяне, которые работают добровольно, любят свою работу и ведут лучшую жизнь», — сказала Зулияти Симайи , первый автор статьи.

«Счастье», «порядочность», «любовь», «уважение», «сотрудничество» и «единство» — это самые обсуждаемые ключевые слова во время интервью на протяжении всей статьи, отражающие общие чаяния работников всех этнических групп.

Согласно статистике, располагаемый доход на душу населения городских жителей Синьцзяна увеличился с 17 921 юаня ($2672) в 2012 году до 37 642 юаней в 2021 году; располагаемый доход на душу населения сельских жителей Синьцзяна увеличился с 6 394 юаней до 15 575 юаней.