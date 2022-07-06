Вашингтон, 6 июля, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Очередной конфуз произошёл с президентом США Джозефом Байденом на церемонии награждения национальных героев. Видеозапись эпизода была опубликована 5 июля рядом телеграм-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер должен был собственноручно надеть на шею орден одному из героев США, но неожиданно задача оказалась слишком сложна для главы Белого дома.

По какой-то причине Байден решил награждать героя, стоя не лицом к лицу с ним, а за его спиной. Со стороны это выглядело несколько странно и слегка комично. Награждённый герой не смутился и, получив орден, пожал руку Байдену.

Президент США не впервые попадает в странные ситуации. Так, однажды он не смог сразу найти выход со сцены после выступления, а в апреле он попытался поздороваться с пустотой и даже протянул руку для рукопожатия туда, где никого не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журналистам удалось сфотографировать шпаргалку, приготовленную специально для президента США Байдена. На листе бумаги поэтапно было указано, куда идти американскому лидеру, где стоять, где сесть и так далее.