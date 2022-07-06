Пекин, 6 июля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Китай решительно выступает против безответственных замечаний, сделанных чиновником НАСА в отношении космической программы Китая, заявил 4 июля представитель министерства иностранных дел КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Сообщалось, что администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что космическая программа Китая является «военной» космической программой.

В ответ пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на ежедневном брифинге, что это не первый случай, когда НАСА игнорирует факты и очерняет Китай. Некоторые официальные лица США постоянно подставляли и клеветали на нормальное и разумное космическое дело других стран, и Китай решительно выступает против таких безответственных замечаний.

Чжао сказал, что Нельсон как директор аэрокосмического департамента США, должен быть хорошо осведомлен о темной истории космической программы США, негативной роли, которую Соединенные Штаты сыграли в создании космического мусора, провоцировании гонки вооружений в космическом пространстве и подрыве глобальной стратегической стабильности, а также об огромной угрозе, которую Соединенные Штаты представляют. Государств ставит под угрозу мирное использование космического пространства.

В последние годы Соединенные Штаты открыто определили космическое пространство как область боевых действий, ускорили формирование космических сил, разработали и развернули наступательное космическое оружие и долгое время пассивно сопротивлялись переговорам по юридическим документам о контроле над космическим пространством и постоянно укрепляли космическое военное сотрудничество со своими союзниками, сказал он.

По словам пресс-секретаря, Соединенные Штаты создали препятствия для космического сотрудничества, произвольно ввели санкции в отношении космических агентств других стран и ввели законы, ограничивающие космическое сотрудничество и обмены с Китаем. По словам Чжао, Китай выступает за мирное использование космического пространства, выступает против гонки вооружений в космическом пространстве и призывает к созданию сообщества с общим будущим в космосе.

Он подчеркнул, что исследование Китаем космического пространства направлено на удовлетворение законных потребностей экономики, общества, науки и техники страны, а также безопасности. Развитие аэрокосмической промышленности Китая осуществляется независимо, и его права и достижения не могут быть подвергнуты сомнению или очернены.