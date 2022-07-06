Южно-Сахалинск, , 05:08 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 7 и 8 июля будет работать на Сахалине, сообщается в телеграм-канале полпредства.

Юрий Трутнев Minvr.gov.ru

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В островном регионе Трутнев проверит ход строительства социальной инфраструктуры, ознакомится с реализацией проектов резидентов ТОР. Запланировано совещание по вопросу подготовки мастер-плана первого пояса Южно-Сахалинской агломерации.

Как сообщало ИА REGNUM, на совместном заседании с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым 5 июля в Хабаровске полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поднял вопрос реконструкции пограничных переходов — из 80 функционируют лишь 58, большинство в ненормативном состоянии, а сроки реконструкции затянуты.