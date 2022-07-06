Пекин, 6 июля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Торги биржевыми фондами (ETF) в рамках программ stock connect Материк — Гонконг начались 4 июля, что стало значительным шагом к углублению сотрудничества рынков капитала как в материковой части Китая, так и в Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Включение ETF в программы stock connect облегчит инвестиции как для китайских, так и для зарубежных инвесторов, а также поможет управляющим активами и брокерам материковой части Китая и Гонконга еще больше улучшить их управление и обслуживание, сказал Цай Цзяньчунь, генеральный менеджер Шанхайской фондовой биржи, на онлайн-церемонии запуска 4 июля.

Среди первой партии ETF, включенных в программы stock connect, 83 ETF относятся к внутреннему рынку акций класса А и четыре — к фондовому рынку Гонконга. Как инвестиционный продукт, широко признанный отечественными и зарубежными инвесторами, ETF обладает преимуществами диверсифицированных инвестиций: открытостью, низкой стоимостью транзакций и высокой эффективностью, отметила Ша Янь, генеральный менеджер Шэньчжэньской фондовой биржи.

Включение ETF обогатит трансграничные инвестиционные продукты, обеспечит больше инвестиционных удобств и возможностей для отечественных и зарубежных инвесторов, а также будет способствовать устойчивому, стабильному и здоровому развитию как материкового Китая, так и рынка Гонконга, добавила она.

В настоящее время на Шанхайской фондовой бирже торгуются в общей сложности 437 ETF с рыночной капитализацией в 1,2 трлн юаней ($178,9 млрд) и оборотом в 6,6 трлн юаней.