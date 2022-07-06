Челябинск, , 05:04 — REGNUM В арбитраж Челябинской области от кредитора поступил финансовый иск к ФГУП «Приборостроительный завод», которое позиционируется одним из ведущих предприятий госкорпорации «Росатом». Исковое заявление пока не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск был подан от ООО «СКУ-Атом» из Москвы 5 июля 2022 года. Известна лишь сумма претензий, но не детали иска — 16 869 283,65 рубля.

Предприятие-ответчик из города Трехгорный, для которого оно является градообразующим, специализируется на производстве ядерных боеприпасов. Актив, ведущий свою историю с 1952 года, входит в дивизион Росатома, являясь также исполнителем гособоронзаказа.

Судя по открытым данным, ФГУП выступало исполнителем более 300 госконтрактов на общую сумму более 16 млрд рублей.