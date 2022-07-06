Сеул, , 05:01 — REGNUM В Южной Корее на протяжении двух дней подряд фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

По его данным, за минувшие сутки в стране выявили 19 371 случай заражения SARS-CoV-2. При этом 224 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции на территории страны. При этом днем ранее в Южной Корее выявили 18 147 зараженных коронавирусом нового типа. Отмечается, что неделей ранее в республике выявляли в среднем не более 10 тыс. зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 433 359. Также за минувшие сутки в стране скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 583 человека.