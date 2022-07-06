Пекин, 6 июля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Регулирующие органы объявили о разработке Swap Connect, новой программы взаимного доступа к рынкам между материковой частью Китая и Специальным административным районом Гонконг на рынках межбанковских процентных свопов, сообщает агентство Синьхуа.

Гонконг

Народный банк Китая (НБК), Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и Валютное управление Гонконга совместно объявили, что OTC Clearing Hong Kong Limited (OTC Clear), China Foreign Exchange Trade System (Национальный Центр межбанковского финансирования) и Шанхайская клиринговая палата работают над разработкой Swap Connect. Swap Connect позволит инвесторам совершать сделки с процентными деривативами для управления процентными рисками, сказал Пан Гуншэн, заместитель управляющего НБК.

На начальном этапе Swap Connect позволит гонконгским и международным инвесторам участвовать в рынке межбанковских процентных свопов на материковой части Китая, не изменяя их существующую практику торговли и расчетов, согласно Hong Kong Exchange and Clearing Limited, которая участвует в создании программы через свою клиринговую дочернюю компанию OTC Чисто.

Основываясь на успехе Stock Connect, взаимный доступ к рынкам между материковой частью и Гонконгом постепенно расширился и на другие каналы, сказал Эшли Алдер, главный исполнительный директор SFC.

Запуск Swap Connect зависит от одобрения регулирующих органов, готовности рынка и завершения операционных договоренностей. Детали внедрения и официальная дата запуска будут объявлены в надлежащее время, согласно SFC.