Южно-Сахалинск, 6 июля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Житель Сахалина на полученном бесплатно земельном участке по программе «Дальневосточный гектар» начал выращивать целебные травы, которые не растут в островном регионе в обычных условиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в правительстве области.

Иван Шилов ИА REGNUM Гектар

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«Двадцать восемь видов растений не произрастали на Сахалине. У меня растут хурма кавказская, хурма вергинская, азимино-североамериканский банан, персики двух сортов, четыре сорта абрикосов, шелковица», — рассказал обладатель гектара Алексей Леонтьев.

На развитие гектара Алексей Леонтьев при поддержке Центра развития сельхозкооперации получил 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики хочет сделать процесс предоставления дальневосточного гектара более клиентоориентированным.