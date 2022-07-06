Пекин, , 04:58 — REGNUM Согласно недавнему исследованию китайских ученых, компонент цитрусовых плодов бергамота продемонстрировал ингибирующее действие на инфекцию SARS-CoV-2 на клеточном и животном уровнях, сообщает агентство Синьуха.

Вакцина от коронавируса. Китай Marco Verch

Исследование, проведенное учеными из Уханьского института вирусологии при Академии наук Китая, предоставляет экспериментальные доказательства того, что бергамоттин, природный биологически активный компонент плодов, может быть потенциальным ингибитором SARS-CoV-2 в клетках человека и золотистых сирийских хомяков.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antiviral Research, было обнаружено, что бергамоттин может подавлять инфекцию SARS-CoV-2 дикого типа и два его новых варианта «Альфа» и «Бета».

Фруктовый компонент вмешивался в несколько этапов жизненного цикла вируса, блокируя проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки-хозяева, в частности, блокируя спайк-опосредованное слияние мембран и уменьшая синтез вирусной РНК, поясняется в исследовании.

Испытания на животных показали, что пероральное введение бергамоттина золотистым сирийским хомякам в дозах как 50 мг/кг, так и 75 мг/кг снижало нагрузку SARS-CoV-2 на их носовые кости и ткани легких. Повреждение легких и потеря веса, вызванные инфекцией SARS-CoV-2, также были смягчены после лечения.

Бергамот — это ароматный фрукт размером с апельсин, желтого или зеленого цвета, похожий на лайм. Согласно предыдущим исследованиям, бергамоттин использовался для лечения различных злокачественных новообразований in vitro и in vivo, включая рак желудка.

Согласно последнему исследованию, натуральное фруктовое соединение предлагает широкий спектр возможностей клинического применения в борьбе с инфекцией COVID-19 и потенциально может быть использовано в комбинации с другими лекарственными средствами для повышения эффективности противовирусного эффекта.