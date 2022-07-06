Пекин, 6 июля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. По данным Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT), усилия Китая по улучшению деловой среды повысили доверие иностранных компаний и укрепили их решимость расширять инвестиции в Китай, сообщает агентство Синьуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Несмотря на последствия эпидемии, долгосрочная положительная тенденция потребительского рынка Китая не изменилась, с тенденциями в области цифровизации, качества, персонализации, диверсификации и модернизации брендов, заявил представитель CCPIT Фэн Яосян на пресс-конференции, ссылаясь на опрос, проведенный торговым советом.

Многие опрошенные компании заявили, что увеличат инвестиции в инновации, чтобы удовлетворить потребности китайского рынка. Недавно Торговая палата Европейского союза в Китае, Британская торговая палата в Китае и другие иностранные учреждения также положительно отозвались о китайском рынке. Опрос показал, что иностранные компании уверены в будущем китайского рынка и устойчивом и устойчивом развитии китайской экономики, сказал Фэн.

С марта частые вспышки COVID-19 во многих местах Китая нанесли ущерб деятельности некоторых участников рынка. В настоящее время иностранные компании в Китае постепенно возобновляют работу и производство благодаря поддерживающей политике и мерам.

По словам Фэна, многие требования иностранных предприятий в Китае, касающиеся транспорта и логистики, виз для иностранных граждан, тестирования нуклеиновых кислот и импорта товаров, были быстро и эффективно решены. Фэн добавил, что CCPIT активизирует усилия по обслуживанию иностранных предприятий и поможет им лучше развиваться в Китае.