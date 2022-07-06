Пекин, , 04:49 — REGNUM Используя крупнейший в Китае оптический телескоп, астрономы обнаружили рекордное количество неразвившихся звезд, богатых литием, ключевым химическим элементом, связывающим космологию со структурой и эволюцией звезд, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.

Космос

С помощью Многообъектного волоконного спектроскопического телескопа Large Sky Area (LAMOST) команда, возглавляемая исследователями из Национальных астрономических обсерваторий при Академии наук Китая, обнаружила девять новых богатых литием неразвившихся звезд, что более чем в два раза больше, чем было известно ранее. Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

Исследователи написали в статье, что новообретенные звезды демонстрируют необычно высокие уровни содержания лития, что наводит на мысль о том, что они, должно быть, испытали обогащение литием в прошлом.

Согласно исследованию, содержание лития в девяти звездах примерно в три раза превышает содержание лития в солнце. Учитывая, что семь из звезд являются быстро вращающимися, астрономы предполагают, что аккреция околозвездного вещества может быть основным фактором увеличения лития в звездах.

Хотя механизмы обогащения лития в неразвившихся звездах широко обсуждались, они остаются неясными. Обнаружение девяти новых звезд этого класса может стать прорывом в этой области, отметили исследователи в заявлении во вторник.

LAMOST был запущен в эксплуатацию в 2008 году для сбора высококачественных спектров — сбора данных, которые помогают астрономам изучать химический состав, плотность, атмосферу и магнетизм небесных тел. Телескоп помог ученым обнаружить самую тяжелую звездную черную дыру и самую богатую литием гигантскую звезду.

Для подтверждения этих открытий необходимы дальнейшие исследования. Исследователи заявили, что исследования неба с помощью LAMOST приведут к дальнейшим открытиям неразвившихся звезд, богатых литием.