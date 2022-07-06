Москва, 6 июля 2022, 04:49 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась более чем на 26% (на 7502 га) и, по данным на утро 6 июля, составляет 20 280 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
В борьбе с огнём задействованы 2791 человек, 359 единиц техники и 48 самолётов и вертолётов. Ещё 103 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.
Наиболее серьёзная ситуация с лесными пожарами в настоящее время наблюдается в Якутии (9097 га), в Хабаровском крае (5871 га) и в Приамурье (3740). Горят леса также в Иркутской области, в Красноярском крае и в Туве.
Напомним, на утро 5 июля на территории России действовало 140 лесных пожаров на площади 28 322 га.
Как сообщало ИА REGNUM, на утро 5 июля в Иркутской области действовало три лесных пожара на площади 252 га.
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