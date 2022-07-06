Москва, 6 июля, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась более чем на 26% (на 7502 га) и по данным на утро 6 июля составляет 20 280 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Aviales.ru Ликвидация лесного пожара

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 5 июля в России ликвидировали 69 лесных пожаров на площади 11 473 га. На 00:00 мск 6 июля на территории РФ действовало 136 лесных пожаров на площади 20 280 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2791 человек, 359 единиц техники и 48 самолётов и вертолётов. Ещё 103 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзная ситуация с лесными пожарами в настоящее время наблюдается в Якутии (9097 га), в Хабаровском крае (5871 га) и в Приамурье (3740). Горят леса также в Иркутской области, в Красноярском крае и в Туве.

Напомним, на утро 5 июля на территории России действовало 140 лесных пожаров на площади 28 322 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 5 июля в Иркутской области действовало три лесных пожара на площади 252 га.