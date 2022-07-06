Москва, , 04:46 — REGNUM Информация об атаке на сайт государственной системы аутентификации налоговой службы Латвии появилась 6 июля на интернет-ресурсах, принадлежащих, как утверждается, российской группе хакеров KILLNET.

Российские хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, в телеграм-канале, на котором публикуются заявления от группы хакеров KILLNET, сообщается, что «для доброго утра» была совершена кибератака на сайт государственной системы аутентификации налоговой службы Латвии.

Уточняется, что атакован был не интернет-ресурс налоговой службы, а аутентификация для доступа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа хакеров KILLNET объявила кибервойну десяти странам мира, поддерживающим русофобские настроения. Страны Прибалтики вошли в этот список.

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