Москва, , 04:51 — REGNUM Первое заседание кредиторов по делу о банкротстве сына миллиардера Бориса Минца — бывшего топ-менеджер в O1 Properties Дмитрия Минца оспаривается в суде. Причиной стало то, что к этому моменту не было рассмотрено заявление от крупного кредитора — гонконгской фирмы «Меркатор Трейд Финанс Лимитед», заявившей претензии на сумму свыше 47 млн долларов США, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

4 июля 2022 года в карточке дела также появилось заявление от Mercator Trade Finance Limited о признании недействительным решения собрания кредиторов. Иностранное юрлицо обжалует решения собрания, принятые 21 июня 2022 года, несмотря на вердикт суда об отложении этого собрания.

В ходе июньской встречи кредиторов был принят отчёт финансового управляющего и решение «обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании Минц Дмитрия Борисовича банкротом и введении процедуры реализации имущества».

Претензии компании «Меркатор Трейд Финанс Лимитед» составляют 47 269 662 доллара США — более 50% голосующих требований реестра кредиторов должника.

Напомним, ранее Минц не смог обжаловать введение в отношении него первого этапа в деле о несостоятельности — реструктуризации долгов. Инициатором банкротного дела стал «Промсвязьбанк», перед которым имелся долг более 1,4 млрд рублей.