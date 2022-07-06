Кито, 6 июля 2022, 04:43 — REGNUM Губернатор эквадорской провинции Гуаяс Пабло Аросемен назначен на пост министра экономики и финансов Эквадора, сообщает агентство Reuters.

Флаг Эквадора
Флаг Эквадора

Такое решение принял президент республики Гильермо Лассо. Назначение Аросемена произошло спустя несколько часов после принятия отставки предыдущего главы ведомства Саймона Куэвы.

Вместе с ним ушли руководитель минздрава Эквадора Химена Гарсон и министр транспорта старны Марсело Кабрера. Их уход состоялся после политического кризиса, связанного с двухнедельными протестами представителей коренного населения, в результате которых погибли восемь человек и серьезно пострадала его нефтяная промышленность республики.

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