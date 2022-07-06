Кито, , 04:43 — REGNUM Губернатор эквадорской провинции Гуаяс Пабло Аросемен назначен на пост министра экономики и финансов Эквадора, сообщает агентство Reuters.

Флаг Эквадора

Такое решение принял президент республики Гильермо Лассо. Назначение Аросемена произошло спустя несколько часов после принятия отставки предыдущего главы ведомства Саймона Куэвы.

Вместе с ним ушли руководитель минздрава Эквадора Химена Гарсон и министр транспорта старны Марсело Кабрера. Их уход состоялся после политического кризиса, связанного с двухнедельными протестами представителей коренного населения, в результате которых погибли восемь человек и серьезно пострадала его нефтяная промышленность республики.

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