Кито, 6 июля, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Губернатор эквадорской провинции Гуаяс Пабло Аросемен назначен на пост министра экономики и финансов Эквадора, сообщает агентство Reuters.

Флаг Эквадора

Такое решение принял президент республики Гильермо Лассо. Назначение Аросемена произошло спустя несколько часов после принятия отставки предыдущего главы ведомства Саймона Куэвы.

Вместе с ним ушли руководитель минздрава Эквадора Химена Гарсон и министр транспорта страны Марсело Кабрера. Их уход состоялся после политического кризиса, связанного с двухнедельными протестами представителей коренного населения, в результате которых погибли восемь человек и серьезно пострадала нефтяная промышленность республики.