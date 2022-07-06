Москва, 6 июля, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Путь на автомобиле от Москвы до Сочи после завершения строительства новой трассы Джубга — Сочи и обходов Ростова-на-Дону и Краснодара сократится до 15 часов. Такое заявление сделал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко 5 июля в беседе с РИА Новости.

Alexander V. Solomin Скоростная дорога. Сочи

Петушенко уточнил, что сейчас путь от Джубги до Сочи занимает у автомобилистов шесть часов, по новой трассе люди смогут проехать этот путь за час.

«От Москвы до Джубги примерно 1 400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1 500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки», — пояснил Петушенко.

Глава «Автодора» отметил, что строительство обходов Ростова и Краснодара запланировано полностью завершить через год. Сроки по строительству трассы Джубга — Сочи пока уточняются, но до конца текущего года проект уже будет представлен президенту России.